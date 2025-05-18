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18 мая 2025, 23:37

Сборная Латвии обыграла Словакию на чемпионате мира

Сергей Ярошенко
Сборная Латвии обыграла Словакию.
Фото Reuters

Сборная Латвии одержала победу над Словакией в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 5:1.

За латвийскую команду заброшенными шайбами отметились Харальд Эгле, Данс Локмелис, Рихардс Букартс, Томс Андерсонс и Родриго Аболс. У словаков единственный гол на счету Себастьяна Цедерле.

Латвия набрала 9 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице группы А. Следующий матч на турнире команда проведет 20 мая против Австрии. Словакия в тот же день сыграет со сборной Финляндии.

Чемпионат мира

Группа A

Словакия — Латвия — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Эгле — 1 (Андерсонс, Якс), 2:44 — 0:1. Чедерле — 2 (бол., Такач, Княжко), 9:16 — 1:1. Локмелис — 4 (Тралмакс), 21:31 — 1:2. Букартс — 1, 25:54 — 1:3. Андерсонс — 1 (Лавиньш, Эгле), 34:29 — 1:4. Аболс — 2 (п.в., Даугавиньш), 56:22 — 1:5.

Вратари: Главай — Гудлевскис.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (15+5+7) — 31 (7+12+12).

Судьи: Каукокари, Кэмпбелл.

18 мая. Стокгольм. Avicii Arena

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