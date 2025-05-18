Словакия сыграет с Латвией в групповом этапе чемпионата мира по хоккею 18 мая

Сборная Словакии сыграет с командой Латвии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею в воскресенье, 18 мая. Матч пройдет в спортивном комплексе «Авичи Арена» в Стокгольме (Швеция). Начало — в 21.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Казахстан — США будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру можно смотреть на телеканале «Матч! Игра» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат мира по хоккею 2025 стартовал 9 мая и завершится 29 мая. Турнир проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге.

ИИХФ отстранила российскую и белорусскую сборную от международных турниров под своей эгидой. Действующий чемпион мира — сборная Чехии.

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