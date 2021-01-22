Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира

Матчи России
подробнее

Словакия и ИИХФ начали переговоры о проведении чемпионата мира по хоккею в Братиславе

14:39
Международная федерация хоккея. Фото ИИХФ.
Международная федерация хоккея. Фото ИИХФ.
Теги:

Международная федерация хоккея (ИИХФ) и Словацкий союз хоккея начали переговоры об организации в Братиславе той части мирового чемпионата, которая должна была состояться в Минске. Глава словацкой федерации хоккея Мирослав Шатан подтвердил, что стороны уже начали переговоры.

«Мы начали подготовку документов и оценку бюджета. Но пока хочу подчеркнуть, что никаких официальных решений не принято. Окончательный вердикт вынесет совет ИИХФ», — приводит слова Шатана Sport.sk.

В понедельник ИИХФ объявила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии.

Решение о переносе турнира из Минска было принято из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля ИИХФ, отмечается в релизе организации.

Словацкие города Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира в мае 2019 года.

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир