Сборная Словакии обыграла Францию на чемпионате мира

Сборная Словакии одержала победу над Францией в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 2:1.

За словацкую команду заброшенными шайбами отметились Мартин Хромяк и Мислав Росандич. У французов гол на счету Луи Бодона.

Словакия набрала 7 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы А. Следующий матч на турнире команда проведет 17 мая против Канады. Франция 16 мая сыграет со сборной Австрии.

Чемпионат мира

Группа A

Словакия — Франция — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хромяк — 1 (Гонзек), 29:32 — 1:0. Бодон — 1 (Даир, Трей), 34:34 — 1:1. Росандич — 1 (бол., Чайкович, Криштоф), 49:13 — 2:1.

Вратари: Главай — Келлер (58:47 — 58:55, 59:09).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (6+14+15) — 20 (5+9+6).

Судьи: Кэмпбелл, Шрадер.

14 мая. Стокгольм. Avicii Arena.