Словакия — Дания: все голы матча чемпионата мира
Словакия на чемпионате мира обыграла Данию — 2:0.
В составе словаков по 2 результативные передачи отдали форварды Марек Гривик и Роберт Лантоши, а нападающий Петер Цегларик благодаря заброшенной шайбе вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров с 8 (3+5) очками. Еще один гол на счету защитника Адама Яношики.
После четырех побед в пяти матчах Словакия набрала 12 очков — столько же у России, Дания (8 очков) занимает пятую строчку в группе А.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю