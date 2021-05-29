Словакия обыграла Данию на чемпионате мира
Словакия на чемпионате мира по хоккею победила Данию — 2:0.
В составе словаков отличились нападающий Петер Цегларик, который вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров с 8 (3+5) очками, и защитник Адам Яношик. По 2 результативные передачи отдали форварды Марек Гривик и Роберт Лантоши.
Словакия одержала четвертую победу в пяти матчах на чемпионате мира в Риге и набрала 12 очков — столько же у России. Дания (8 очков) занимает пятую строчку в группе А.
Чемпионат мира. Группа A
Словакия — Дания — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Цегларик — 3 (Гривик, Лантоши), 47:13 — 1:0. Яношик — 1 (Лантоши, Гривик), 52:25 — 2:0.
Вратари: Гудачек — Дам.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 24 (13+10+1) — 11 (4+6+1).
Судьи: Ансонс, Хейккинен.
29 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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