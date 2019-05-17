Словацкая пресса сняла ужин сборной России по хоккею. Утверждается, что игроки выпили много пива

Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало кадры командного ужина сборной России во время чемпионата мира по хоккею-2019 – после матча группового турнира с Чехией 13 мая (3:0). Материал появился на ресурсе на следующий день.

На фото (здесь) и видео (здесь) – хоккеисты сборной России внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в Братиславе в вечернее время. На столе – пивные бокалы.

По данным издания, россияне появились в заведении около девяти вечера – и пусть оно не было закрытым, в нем почти не было других посетителей, а фанаты не беспокоили звезд. Источник утверждает, что хоккеисты сначала заказали суши, а потом употребили много пива – около 160 бокалов (если разделить на 24 человека, то выходит около 6 на одного), после чего вернулись в отель на автобусе.

У сборной России было два выходных дня после игры с чехами. 15 мая команда вышла на игру против Италии и разгромила ее с рекордным счетом 10:0.

После четырех игр сборная России лидирует в группе B с 4 победами и разностью шайб 23-2. Следующие матчи после двух выходных команда Ильи Воробьева проведет в этот уик-энд – против Латвии (в субботу, 18 мая) и Швейцарии (в воскресенье, 19 мая).

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