Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России

01:55
Теги:

Нападающий сборной России Антон Слепышев признался, что был удивлен, когда узнал, что будет капитаном команды.

«Когда назначили капитаном, был удивлен, потому что в команде были более опытные игроки. Тем не менее штаб сборной и команда выбрали меня. Поблагодарил за доверие, и теперь нужно сделать все, чтобы его оправдать. Два дня карантина прошли хорошо, потренировались с командой по зуму, размялись, иначе бы потом было тяжело. Чувствую себя отлично.

Мы не ощущаем давления, а чувствуем поддержку в том, что столько людей в России и наших болельщиков по всему миру желают нам удачи. Это здорово. Команда сделает все возможное, чтобы порадовать всех победами», — цитирует пресс-служба ФХР Слепышева.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/79233/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 8427
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Свежий рейтинг зарплат КХЛ. 95 самых дорогих хоккеистов лиги
В деле о жестоком убийстве стюардессы в отеле появилось новое видео
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске
Музыкальный критик назвал претендентов на победу в «Евровидении»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав