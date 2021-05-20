Слепышев был удивлен назначению капитаном в сборной России

Нападающий сборной России Антон Слепышев признался, что был удивлен, когда узнал, что будет капитаном команды.

«Когда назначили капитаном, был удивлен, потому что в команде были более опытные игроки. Тем не менее штаб сборной и команда выбрали меня. Поблагодарил за доверие, и теперь нужно сделать все, чтобы его оправдать. Два дня карантина прошли хорошо, потренировались с командой по зуму, размялись, иначе бы потом было тяжело. Чувствую себя отлично.

Мы не ощущаем давления, а чувствуем поддержку в том, что столько людей в России и наших болельщиков по всему миру желают нам удачи. Это здорово. Команда сделает все возможное, чтобы порадовать всех победами», — цитирует пресс-служба ФХР Слепышева.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами.