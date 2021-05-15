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Слепышев будет капитаном сборной России на чемпионате мира

20:23
Антон Слепышев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Антон Слепышев. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Нападающий ЦСКА Антон Слепышев будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира, информирует ТАСС.

Защитник Егор Яковлев, который был капитаном команды на Чешских играх, не попал в предварительный состав на чемпионат мира.

Чемпионат мира стартует в Риге 21 мая. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/situaciya-vokrug-chempionata-mira-po-hokkeyu

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав