Слепышев будет капитаном сборной России на чемпионате мира

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира, информирует ТАСС.

Защитник Егор Яковлев, который был капитаном команды на Чешских играх, не попал в предварительный состав на чемпионат мира.

Чемпионат мира стартует в Риге 21 мая. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.