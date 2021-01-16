Швейцарский производитель часов откажется от спонсорства ЧМ-2021, если турнир пройдет в Белоруссии

Швейцарская компания Tissot, которая занимается производством часов, приняла решение отказаться от поддержки чемпионата мира по хоккею в 2021 году, если турнир пройдет в Белоруссии.

«Для Tissot спорт лежит в основе нашей философии, и мы являемся поклонниками хоккея с шайбой более 25 лет. Права человека, безусловно, являются фундаментальной ценностью нашего бренда. Мы направили свои опасения в Международную федерацию хоккея и ждем разъяснений», — написали в корпоративном Instagram.

16 января представители известного немецкого косметического бренда Nivea Men заявили, что компания не будет спонсором чемпионата мира по хоккею 2021 года, если турнир не перенесут из Беларуси. Чуть позже об аналогичных планах заявил крупнейший производитель автомобилей в Чехии — компания Skoda.

Напомним, компания Tissot является партнером Международной федерации хоккея с 1996 года.

В Швейцарии сообщили, что у Белоруссии отберут чемпионат мира по хоккею