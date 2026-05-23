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Швейцария разгромила Венгрию со счетом 9:0 на чемпионате мира

Руслан Минаев

Сборная Швейцарии победила сборную Венгрии в групповом турнире чемпионата мира — 9:0. Игра проходила на «Свисс Лайв Арене» в Цюрихе.

У швейцарцев 4 (3+1) очка набрал Роман Йоси, 5 (1+4) очков на счету Свена Андригетто, по три очка набрали Денис Мальгин (2+1) и Калвин Туркауф (1+2).

Швейцария одержала шестую победу подряд и с 18 очками лидирует в таблице группы A. Венгрия с 3 очками — на седьмой строчке.

В следующем матче швейцарцы сыграют с Финляндией, венгры — с США.

Чемпионат мира. Группа A
23 мая, 17:20. Swiss Life Arena (Цюрих)
Швейцария
Венгрия

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