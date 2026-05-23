Швейцария разгромила Венгрию со счетом 9:0 на чемпионате мира

Сборная Швейцарии победила сборную Венгрии в групповом турнире чемпионата мира — 9:0. Игра проходила на «Свисс Лайв Арене» в Цюрихе.

У швейцарцев 4 (3+1) очка набрал Роман Йоси, 5 (1+4) очков на счету Свена Андригетто, по три очка набрали Денис Мальгин (2+1) и Калвин Туркауф (1+2).

Швейцария одержала шестую победу подряд и с 18 очками лидирует в таблице группы A. Венгрия с 3 очками — на седьмой строчке.

В следующем матче швейцарцы сыграют с Финляндией, венгры — с США.