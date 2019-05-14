Швейцария уверенно обыграла Австрию на ЧМ-2019

Сборная Швейцарии одержала победу над Австрией (4:0) в матче группы B на чемпионате мира в Словакии. В составе победителей отличились нападающие Кевин Фиала, Филипп Курашев и Свен Андригетто, а также защитник Роман Йоси.
В активе подопечных Патрика Фишера теперь 9 очков после трех игр. 15 мая Швейцария сыграет против сборной Норвегии, начало – в 17.15 (мск).
Чемпионат мира
Группа B
"Швейцария" – "Австрия" – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы: Фиала – 4 (Хишир, Праплан), 19:27 – 1:0. Йоси – 1 (Леффель, Я. Мозер), 53:02 – 2:0. Курашев – 1 (бол., Хишир), 58:34 – 3:0. Андригетто – 1 (бол., Диас, Праплан), 59:47 – 4:0.
Вратари: Берра – Киккерт.
Штраф: 18 – 28.
Броски: 45 (9+22+14) – 18 (6+4+8).
Судьи: Каукокари, Рантала.
14 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 4488 зрителей.
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