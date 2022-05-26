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Сегодня, 22:43

Сборная США всухую обыграла Швейцарию в четвертьфинале ЧМ-2022

Сборная США вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Швейцария — США — 0:3.
Фото AFP

Сборная США обыграла Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею — 3:0. Встреча проходила в Хельсинки (Финляндия).

В составе американской команды голами отметились Бен Майерс, оформивший дубль, и Адам Годетт.

Сборная США стала последним полуфиналистом чемпионата мира по хоккею. Также в 1/2 финала вышли Финляндия, Чехия и Канада.

Чемпионат мира

1/4 финала

Швейцария — США — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Майерс — 3 (бол., Беллоуз, Хьюз), 11:59 — 0:1. Годетт — 4 (Пик), 16:42 — 0:2. Майерс — 4 (Кулман, Фаррелл), 54:06 — 0:3.

Вратари: Дженони — Суэймен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (4+17+12) — 22 (12+6+4).

Судьи: Ансонс, Олунд.

26 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

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