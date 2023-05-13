Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 14:41

Сборная Швейцарии разгромила Словению

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Швейцарии разгромила Словению в матче группы В чемпионата мира по хоккею — 7:0.

Дублем в составе победителей отметился нападающий Денис Мальгин. Также по шайбе забросили Янис Мозер, Нино Нидеррайтер, Калвин Туркоф, Марко Миранда и Кристоф Берчи.

В следующем матче сборная Швейцарии встретится со сборной Норвегии 14 мая.

Словенцы в следующем матче сыграют против канадцев также 14 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швейцария — Словения — 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Голы: Мальгин — 1 (бол., Кукан, Хаас), 12:56 — 1:0. Мозер — 1 (Корви, Эрцог), 13:29 — 2:0. Нидеррайтер — 1 (бол., Мальгин, Хаас), 32:47 — 3:0. Мальгин — 2 (бол., Симион), 41:59 — 4:0. Тюркауф — 1 (бол., Леффель), 43:46 — 5:0. Миранда — 1 (Рихард, Берчи), 50:39 — 6:0. Берчи — 1 (Тюркауф), 57:05 — 7:0.

Вратари: Дженони — Крошель.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 36 (12+11+13) — 17 (4+7+6).

Судьи: Лангин, Хейккинен.

Хоккей
Сборная Словении по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вайсфельд назвал причины отсутствия интереса к ЧМ по хоккею

ЧМ-2023 по хоккею, 13 мая: Германия — Финляндия, Норвегия — Казахстан и другие матчи
Новости
RSS RSS
Все новости