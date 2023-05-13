Сборная Швейцарии разгромила Словению
Сборная Швейцарии разгромила Словению в матче группы В чемпионата мира по хоккею — 7:0.
Дублем в составе победителей отметился нападающий Денис Мальгин. Также по шайбе забросили Янис Мозер, Нино Нидеррайтер, Калвин Туркоф, Марко Миранда и Кристоф Берчи.
В следующем матче сборная Швейцарии встретится со сборной Норвегии 14 мая.
Словенцы в следующем матче сыграют против канадцев также 14 мая.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа B
Швейцария — Словения — 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)
Голы: Мальгин — 1 (бол., Кукан, Хаас), 12:56 — 1:0. Мозер — 1 (Корви, Эрцог), 13:29 — 2:0. Нидеррайтер — 1 (бол., Мальгин, Хаас), 32:47 — 3:0. Мальгин — 2 (бол., Симион), 41:59 — 4:0. Тюркауф — 1 (бол., Леффель), 43:46 — 5:0. Миранда — 1 (Рихард, Берчи), 50:39 — 6:0. Берчи — 1 (Тюркауф), 57:05 — 7:0.
Вратари: Дженони — Крошель.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 36 (12+11+13) — 17 (4+7+6).
Судьи: Лангин, Хейккинен.