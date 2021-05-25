Швеция разгромила Швейцарию на чемпионате мира со счетом 7:0

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции обыграла команду Швейцарии (7:0).

В составе победителей дубль сделал Йеспер Фреден. Также отличились Адриан Кемпе, Виктор Улофссон, Магнус Нюгрен, Нильс Лундквист и Хенрик Теммернес.

Шведы одержали первую победу на чемпионате мира, набрали три очка и занимают шестое место в группе А. У швейцарцев шесть очков и третья позиция.

Чемпионат мира

Группа А

Швейцария — Швеция — 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Голы: Фреден — 1 (Пилут, Нюгрен), 8:35 — 0:1. А. Кемпе — 1 (Теммернес, Лундквист), 10:00 — 0:2. Олофссон — 1 (бол., Лундквист), 22:33 — 0:3. Фреден — 2 (Вингерли, Дальбек), 30:24 — 0:4. Нюгрен — 1 (бол., Ракелль, А. Кемпе), 41:18 — 0:5. Лундквист — 1 (А. Кемпе, Теммернес), 47:14 — 0:6. Теммернес — 2 (Фреден, Лундквист), 50:46 — 0:7.

Вратари: Дженони (Ниффелер, 30:24) — Рейдеборн.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 28 (8+7+13) — 27 (6+10+11).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

25 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.