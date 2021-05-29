Швейцария — Россия: все голы матча чемпионата мира
Сборная России в пятом матче чемпионата мира по хоккею обыграла Швейцарию (4:1).
Швейцария — Россия: онлайн важнейшего матча на ЧМ!
Антон Бурдасов — 0:1
Great individual effort by Anton Burdasov makes this game 1-0 for @russiahockey??? #SUIRUS #IIHFWorlds pic.twitter.com/ey0QKPaUD3— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
Нико Хишир — 1:1
WOW! Just...wow. What a pass by Andres Ambuhl to @nicohischier.? @SwissIceHockey #SUIRUS #IIHFWorlds pic.twitter.com/z4aA0POSjR— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
Павел Карнаухов — 1:2
Wait...what? Goals in this game are getting crazy!? @russiahockey #SUIRUS #IIHFWorlds pic.twitter.com/bTva3y5mVG— IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2021
Сергей Толчинский — 1:3
? 3:1, Толчинскому показалось мало паса одной рукой — и он отозвался на передачу партнера. Но не остановился на этом! Смотрите в следующей серии продолжение. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/xdumx4ciEq— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021
Сергей Толчинский — 1:4
? 4:1, Толчинский оформляет дубль, уже в пустые ворота — Берры там нет. И ставит жирнейшую точку в этом матче. #SUIRUS #IIHFWorlds #снамироссия pic.twitter.com/5kNtQK912z— Хоккей России (@russiahockey) May 29, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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