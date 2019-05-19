Швейцария – Россия: фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

19 мая, в воскресенье, сборная России сыграет на чемпионате мира по хоккею против Швейцарии. Альпийская команда, которая в прошлом году стала серебряным призером турнира, одержала победы в первых четырех матчах нынешнего ЧМ с общей разницей 20-2.

Соперник серьезный, но российская сборная, конечно, все равно является уверенным фаворитом. БК "Лига Ставок" предлагает коэффициент на победу команды Ильи Воробьева в основное время с коэффициентом 1,35. То есть со ставки в 1000 рублей вы можете выиграть 1350 рублей. Коэффициент на ничью после трех периодов – 6,00, на успех Швейцарии – 6,75.

Не стоит ожидать и крупного счета – скорее всего, россияне победят с разницей в две-три шайбы. Коэффициент на фору нашей команде "минус 2,5" составляет 2,35, на фору "плюс 2,5" швейцарцам – 1,60.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.



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