Каменский: «Если Россия будет играть в свой хоккей, то никто не помешает ей взять золото ЧМ»
Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021. Встреча прошла в Риге (Латвия).
«Тяжелая игра. Первый период получился сухим, но потом наши ребята нашли свою игру и проявили характер. Очень важно было забить первыми, это развязало нам руки. Видно, что команда медленно готовит себя к главным играм турнира. Следующий матч будет очень сложным, шведам отступать некуда. Им нужно выиграть все следующие матчи, чтобы попасть в плей-офф», — сказал Каменский «СЭ».
Каменский также назвал условие, при котором команда Валерия Брагина может выиграть мировое первенство в Латвии.
«Если мы будем играть в свой хоккей, то на этом чемпионате мира нам почти никто не сможет помешать взять золото. На этом турнире мы уже увидели много сенсаций. Это показатель того, что нужно выкладываться на сто процентов с первой по последнюю минуту. Без полной отдачи результат не придет», — добавил Каменский.
Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Следующий матч сборной России продет с Швецией 31 мая.
(Антон Иванов)
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