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Каменский: «Если Россия будет играть в свой хоккей, то никто не помешает ей взять золото ЧМ»

19:05
29 мая. Рига. Швейцария — Россия — 1:4. Фото Reuters
29 мая. Рига. Швейцария — Россия — 1:4. Фото Reuters
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Трехкратный чемпион мира Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией (4:1) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021. Встреча прошла в Риге (Латвия).

«Тяжелая игра. Первый период получился сухим, но потом наши ребята нашли свою игру и проявили характер. Очень важно было забить первыми, это развязало нам руки. Видно, что команда медленно готовит себя к главным играм турнира. Следующий матч будет очень сложным, шведам отступать некуда. Им нужно выиграть все следующие матчи, чтобы попасть в плей-офф», — сказал Каменский «СЭ».

Каменский также назвал условие, при котором команда Валерия Брагина может выиграть мировое первенство в Латвии.

«Если мы будем играть в свой хоккей, то на этом чемпионате мира нам почти никто не сможет помешать взять золото. На этом турнире мы уже увидели много сенсаций. Это показатель того, что нужно выкладываться на сто процентов с первой по последнюю минуту. Без полной отдачи результат не придет», — добавил Каменский.

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Следующий матч сборной России продет с Швецией 31 мая.

(Антон Иванов)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.66

ТБ 4.5

20%

1.70

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Финал
Манчестер Сити
Челси

П1

35%

1.95

Обе забьют - да

27%

2.13

ТБ 2.0

22%

1.78
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария 1
Россия 4
Матч завершен

П2

29%

1.95

ТМ 6.5

21%

1.33

Ф2 (0)

18%

1.57

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры