Швейцария победила Великобританию на чемпионате мира в Риге и опередила Россию

Швейцария в своем заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею в Риге обыграла Великобританию со счетом 6:3.

Голы забили Грегори Хофманн, Ромен Леффель, Сантери Алатало, Кристоф Берчи (дубль) и Нико Хишер. В составе британской команды дубль оформил Лиам Кирк, еще одна шайба у Брендана Коннолли.

Швейцария после этой победы вышла на первое место в группе, опередив Россию, которая сегодня проведет матч с Белоруссией (начало — в 20.15 по московскому времени).

Великобритания заняла последнее место в группе A.

Чемпионат мира

Группа A

Швейцария — Великобритания — 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)

Голы: Хофманн — 6 (Корви, Мозер), 10:31 — 1:0. Керк — 6, 11:08 — 1:1. Леффель — 3 (Шервей, Зигенталер), 16:42 — 2:1. Керк — 7 (бол., Ричардсон, Хэммонд), 25:34 — 2:2. Алатало — 1 (бол., Корви, Хишир), 30:07 — 3:2. Берчи — 2 (Шервей), 30:20 — 4:2. Берчи — 3 (Диас, Шервей), 36:09 — 5:2. Хишир — 2 (Курашев), 37:45 — 6:2. Коннолли — 1 (Керк, Хэммонд), 53:58 — 6:3.

Вратари: Берра (Ниффелер, 40:00) — Баунс (Уистл, 40:00).

Штраф: 16 — 8.

Броски: 53 (19+22+12) — 26 (7+8+11).

Судьи: Франо, Шир.

1 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.