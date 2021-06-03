Швейцария обыгрывает Германию после первого периода 1/4 финала ЧМ по хоккею
16:49
Швейцария обыгрывает Германию после первого периода четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 1:0.
Единственную шайбу в первом периоде забросил защитник швейцарцев Рамон Унтерзандер.
Ramon Untersander opens the score for @SwissIceHockey.??? #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/qXgYgY6sP5— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Победитель матча Швейцария — Германия выйдет в полуфинал, где сыграет с победителем встречи Россия — Канада, которая состоится сегодня, 3 мая (начало — в 20.15 мск).
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