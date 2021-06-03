Швейцария обыгрывает Германию после первого периода 1/4 финала ЧМ по хоккею

Швейцария обыгрывает Германию после первого периода четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) — 1:0.

Единственную шайбу в первом периоде забросил защитник швейцарцев Рамон Унтерзандер.

Победитель матча Швейцария — Германия выйдет в полуфинал, где сыграет с победителем встречи Россия — Канада, которая состоится сегодня, 3 мая (начало — в 20.15 мск).