Швейцария обыграла Норвегию в матче ЧМ-2025

Сборная Швейцарии победила команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира-2025 — 3:0. Игра прошла на арене «Йюске Банк Боксен».

Голы в матче забили Свен Андригетто, Грегори Хофманн и Тайлер Мой.

Швейцария набрала 13 очков в 5 матчах и занимает первое место в группе В, Норвегия (1) — находится на 8-й строчке.

Чемпионат мира. Группа B

Швейцария — Норвегия — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Андригетто — 6 (бол., Кукан, Мальгин), 8:56 — 1:0. Хофманн — 1 (Мой, Кнак), 14:15 — 2:0. Мой — 3 (Майер, Фора), 28:03 — 3:0.

Вратари: Шарлен — Арнтцен.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (12+9+7) — 12 (5+7+0).

Судьи: Викман, Хольм.

16 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.