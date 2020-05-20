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Швейцария надеется провести ЧМ-2023 вместо России

19:20
ЧМ-2020 в Швейцарии не прошел из-за пандемии коронавируса. Фото AFP
ЧМ-2020 в Швейцарии не прошел из-за пандемии коронавируса. Фото AFP

Чемпионат мира-2023, который должен пройти в Санкт-Петербурге, может пройти в Швейцарии, сообщает финское издание Iltalehti.

По сведениям источника, Швейцария надеется провести ЧМ в 2023 году, т.к. в 2020-м из-за коронавируса турнир пришлось отменить.

Также отмечается, что швейцарцы рассчитывают на то, что Россия не успеет построить новую арену в Петербурге к 2023 году, а также на то, что решением ВАДА России зпретили проведение крупных международных соревнований.

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