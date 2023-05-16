Сборная Казахстана уступила Швейцарии на чемпионате мира

Сборная Казахстана в матче группового турнира чемпионата мира проиграла Швейцарии со счетом 0:5.

Заброшенными шайбами отличились Тобиас Гайссер, Фабрис Герцог, Дамиен Риат, Нино Нидеррайтер и Ромен Леффель.

Казахстанцы располагаются на 7-й строчке в группе В с 2 очками за 3 матча. Завтра, 17 мая, они сыграют с Канадой.

Швейцария занимает первое место в группе В, набрав 9 очков за 3 матча. В следующем матче они встретятся со Словакией 18 мая.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа B

Швейцария — Казахстан — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Гайссер — 1 (Хаас, Миранда), 4:48 — 1:0. Эрцог — 1 (Фора, Риат), 27:34 — 2:0. Риат — 1 (Рихард, Эрцог), 30:59 — 3:0. Нидеррайтер — 3 (бол., Мальгин, Кукан), 40:44 — 4:0. Леффель — 1 (Сентелер), 49:31 — 5:0.

Вратари: Дженони — Шутов (Бояркин, 50:29).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 36 (17+12+7) — 13 (4+8+1).

Судьи: Макфарлейн, Сивелл.