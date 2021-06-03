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Швейцария — Германия: видео всех голов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

17:47
3 июня. Рига. 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Швейцария — Германия. Фото AFP
3 июня. Рига. 1/4 финала чемпионата мира по хоккею. Швейцария — Германия. Фото AFP
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Видео всех голов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) между сборными Швейцарии и Германии.

Рамон Унтерзандер, 15.17 (1:0)

Фабрис Эрцог, 33.26 (2:0)

Том Кюнхакль, 37.23 (2:1)

Победитель встречи сыграет с победителем матча Россия — Канада.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры