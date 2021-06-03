Видео всех голов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) между сборными Швейцарии и Германии.

Рамон Унтерзандер, 15.17 (1:0)

Фабрис Эрцог, 33.26 (2:0)

Том Кюнхакль, 37.23 (2:1)

Победитель встречи сыграет с победителем матча Россия — Канада.