Швейцария — Германия: видео всех голов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
17:47
Видео всех голов матча 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия) между сборными Швейцарии и Германии.
Рамон Унтерзандер, 15.17 (1:0)
Ramon Untersander opens the score for @SwissIceHockey??? #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/qXgYgY6sP5— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Фабрис Эрцог, 33.26 (2:0)
Great passing game by @SwissIceHockey.? Fabrice Herzog. 2-0.?? #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/fzc9jrJuQ7— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Том Кюнхакль, 37.23 (2:1)
Germany is on the board??? Tom Kuhnhackl with the rebound. #SUIGER #IIHFWorlds pic.twitter.com/VuIpvDVn9k— IIHF (@IIHFHockey) June 3, 2021
Победитель встречи сыграет с победителем матча Россия — Канада.
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