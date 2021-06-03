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Швейцария — Германия: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию

15:15
Сборная Германии. Фото AFP
Сборная Германии. Фото AFP

Сборные Швейцарии и Германии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня. Начало встречи — 16:15 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире вы сможете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Матч ТВ.

Сборная Швейцарии заняла второе место в рамках группы А, набрав 15 очков. Команда провалила лишь одну игру на групповом турнире — против Швеции (0:7). Германия набрала 12 очков, заняла третье место, и завоевала путевку в плей-офф. Последняя очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 Б в пользу Швейцарии.

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