Сборные Швейцарии и Германии сыграют в матче 1/4 финала чемпионата мира-2021 в четверг, 3 июня. Начало встречи — 16:15 по московскому времени.

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Сборная Швейцарии заняла второе место в рамках группы А, набрав 15 очков. Команда провалила лишь одну игру на групповом турнире — против Швеции (0:7). Германия набрала 12 очков, заняла третье место, и завоевала путевку в плей-офф. Последняя очная встреча команд завершилась со счетом 2:1 Б в пользу Швейцарии.

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