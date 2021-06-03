Германия обыграла Швейцарию в серии буллитов и вышла в полуфинал ЧМ-2021

3 июня сборная Германии одержала победу над Швейцарией в серии буллитов (3:2 Б) в матче четвертьфинала чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

В составе Швейцарии шайбы забросили Рамон Унтерзандер и Фабрис Герцог. У немцев голы забили Том Кюнхакль и Леон Гаванке. Победный буллит реализовал Марсель Нобельс (Германия).

Германия стала вторым участником полуфинала ЧМ-2021. Ранее в четверг сборная США выиграла у Словакии (6:1).

3 июня в 20.15 (мск) Россия сыграет против Канады в 1/4 финала турнира.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Швейцария — Германия — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Унтерзандер — 1 (Алатало, Курашев), 15:17 — 1:0. Эрцог — 2 (Шервей, Берчи), 33:26 — 2:0. Кюнхакль — 3 (Ридер, Новак), 37:23 — 2:1. Гаванке — 2 (Кахун, Небельс), 59:16 — 2:2.

Победный буллит: Небельс.

Вратари: Дженони — Нидербергер (58:35 — 59:16).

Штраф: 0 — 14.

Броски: 22 (4+10+4+4) — 40 (8+15+13+4).

Судьи: Ансонс, Ромасько.

3 июня. Рига. Олимпийский спортивный центр.