Швейцария — Финляндия: прогноз и ставка на финал ЧМ по хоккею

Сборные Швейцарии и Финляндии сыграют в финале чемпионата мира по хоккею — 2026 в воскресенье, 31 мая. Решающий матч состоится на арене Swiss Life Arena в Цюрихе (Швейцария). Начало — в 21.20 по московскому времени.

Прогноз букмекеров

Аналитики считают, сборную Швейцарии фаворитом финала чемпионата мира. На их победу в основное время предлагается коэффициент — 2,35. Успех Финляндии в основное время оценивается в 2,65. Ничью можно взять за 4,00. Тотал больше 4,5 — 1,78, тотал меньше 4,5 — 2,03.

История личных встреч

В истории очных противостояний команды встречались 28 раз. Счет 17-11 в пользу финнов.

Последний матч соперников прошел 26 мая 2026 года в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Тогда победу одержала Швейцария со счетом 4:2.