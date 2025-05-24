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24 мая 2025, 21:53

Дания после победы над Канадой разгромно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ

Сергей Ярошенко
Сборная Швейцарии вышла в финал ЧМ-2025.
Фото Global Look Press

Сборная Швейцарии обыграла Данию в полуфинале чемпионата мира — 7:0. Матч проходил в Стокгольме.

У швейцарцев шайбы забросили Нино Нидеррайтер (дубль), Кен Ягер, Денис Мальгин, Сандро Шмид, Дамьен Риат и Тайлер Мой.

В четвертьфинале сборная Дании победила Канаду со счетом 2:1.

Швейцария вышла в финал чемпионата второй год подряд. В 2024 году швейцарцы в решающем матче проиграли сборной Чехии (1:2 Б).

За трофей ЧМ-2025 Швейцария сыграет со сборной США. Дания встретится с Швецией в матче за бронзу. Обе встречи пройдут 25 мая.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швейцария — Дания — 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Голы: Нидеррайтер — 1 (Мозер, Фиала), 9:23 — 1:0. Егер — 2 (Кнак, Риат), 12:47 — 2:0. Нидеррайтер — 2 (бол., Мальгин, Кукан), 17:23 — 3:0. Мальгин — 1 (Майер), 37:38 — 4:0. Шмид — 3 (Берчи, Зигенталер), 44:48 — 5:0. Риат — 6 (Берчи), 52:02 — 6:0. Мой — 4 (бол., Шмид, Майер), 53:26 — 7:0.

Вратари: Дженони — Дихов (Дам, 44:48).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (8+11+15) — 17 (6+7+4).

Судьи: Хольм, Хрибик.

24 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 12530 зрителей.

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