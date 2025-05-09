Хоккей
9 мая, 19:58

Сборная Чехии в овертайме победила Швейцарию на ЧМ по хоккею, Червенка забросил победную шайбу

Сергей Ярошенко
Сборная Чехии в овертайме победила Швейцарию (5:4 ОТ) на ЧМ по хоккею 9 мая.
Фото Reuters

Сборная Чехии обыграла Швейцарию в стартовом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Швеции и Дании — 5:4 ОТ.

У чехов голы забили Матей Странски, Филип Задина, Филип Пырохта, Лукаш Седлак и Роман Червенка. У Швейцарии шайбы забросили Кристиан Марти, Дамьен Риат, Сандро Шмид и Свен Андригетто.

В следующем матче Чехия сыграет с Норвегией, а швейцарцы встретятся со сборной Дании.

Группа B

Швейцария — Чехия — 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

Голы: Марти — 1 (Хофманн, Фора), 1:34 — 1:0. Риат — 1 (Зигенталер, Кукан), 17:50 — 2:0. Странски — 1 (бол., Пастрняк, Червенка), 19:41 — 2:1. Задина — 1 (Крейчик, М. Шпачек), 26:01 — 2:2. Пырохта — 1 (Задина, Д. Шпачек), 35:33 — 2:3. Шмид — 1 (бол., Мой, Хофманн), 41:21 — 3:3. Андригетто — 1 (Марти, Мальгин), 49:00 — 4:3. Седлак — 1 (бол., Гронек), 56:13 — 4:4. Червенка — 1 (Пастрняк, Веймелка), 62:30 — 4:5.

Нереализованный буллит: Пастрняк (Чехия), 17:18 (Мимо).

Вратари: Дженони — Веймелка.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (7+3+8+2) — 29 (8+15+5+1).

Судьи: Ансонс, Бьерк.

9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швейцарии по хоккею
