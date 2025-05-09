Сборные Швейцарии и Чехии сыграют в матче открытия чемпионата мира по хоккею в группе В в пятницу, 9 мая. Игра пройдет на льду арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) и начнется в 17.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча в прямом эфире можно на телеканале «Матч! Игра» и сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 17.15 мск, за пять минут до стартового вбрасывания.

За ключевыми событиями и результатом игры Швейцария — Чехия следите в матч-центре сайта «СЭ».

Швейцария и Чехия — соперники по финалу чемпионата мира-2024. В решающем матче на льду «О2 Арены» в Праге (Чехия) чехи обыграли швейцарцев и стали чемпионами мира в седьмой раз.