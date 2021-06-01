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Шведское СМИ о поражении от России: «Этот матч значил все — победа или смерть»

13:40
Сборная Швеции проиграла России на ЧМ-2021 и не смогла выйти в плей-офф. Фото IIHF
Сборная Швеции проиграла России на ЧМ-2021 и не смогла выйти в плей-офф. Фото IIHF
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Шведское издание Hockey Sverige отреагировало на поражение своей сборной от России (2:3 Б) в матче группового этапа чемпионата мира и первое в истории непопадание в плей-офф.

Сборная Швеции проиграла России на&nbsp;ЧМ-2021 и&nbsp;не&nbsp;смогла выйти в&nbsp;плей-офф.«Это неудача. Провал. Фиаско». Шведская пресса подводит итоги ЧМ после поражения от России

«Для команды этот матч значил все. Победа или смерть. Победа — и большой шаг к четвертьфиналу. Поражение — и исторический провал.

Шведы проводили приличный матч до середины третьего периода. Но затем Антон Слепышев и Александр Барабанов забросили две шайбы подряд и, казалось, сломили морально соперника. Однако Швеция смогла найти в себе силы отыграться и перевести игру в овертайм.

Эти пять минут шведские хоккеисты выглядели гораздо активнее, но исход игры все равно решался в буллитах. Там последнее слово осталось за Россией. Владимир Тарасенко, проводивший первый матч на турнире, идеально исполнил свою попытку, поставив крест на всех надеждах Швеции.

Сборная впервые в истории лишилась шансов попасть в четвертьфинал", — отметили в Hockey Sverige.

Шведы не вышли из группы впервые в своей истории. 31 мая сборная Швеции уступила команде России (2:3 Б). «Тре крунур» набрали 10 очков и занимают пятое место в группе А. В 1/4 финала пройдут четыре лучшие команды каждой из групп.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры