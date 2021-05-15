Шведский тренер вратарей вошел в тренерский штаб сборной России

Шведский тренер вратарей Стефан Перссон присоединился к тренерскому штабу для подготовки национальной команды России к ЧМ-2021, утверждает SVT.

С 2016 года по 30 апреля 2021 года Перссон работал в московском «Спартаке». До этого десять сезонов он трудился в шведском АИКе. Также в его карьере была молодежная сборная Швеции, с которой он завоевал серебряные медали на чемпионате мира-2013.

Чемпионат мира пройдет в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.