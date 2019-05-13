Швеция забросила 9 шайб Норвегии на ЧМ

Сборная Швеции разгромила Норвегию в матче группового турнира чемпионата мира-2019 - 9:1. Команды - соперники сборной России по группе B. В первых играх норвежцы уступили россиянам, а шведы - Чехии с одинаковым счетом 2:5. Во вторых играх Норвегия проиграла Чехии 2:7, а Швеция разгромила Италию 8:0.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Норвегия - Швеция - 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

Голы: Веннберг - 1 (Нюландер), 0:39 - 0:1. Хернквист - 4 (Экман-Ларссон, Нюландер), 6:40 - 0:2. Нюландер - 2 (Веннберг), 18:22 - 0:3. А. Кемпе - 1 (Ландер), 22:05 - 0:4. Хернквист - 5 (Экман-Ларссон, Ларссон), 25:54 - 0:5. М. Кемпе - 1 (Ландер, Густафссон), 26:40 - 0:6. Веннберг - 2 (Нюландер), 29:38 - 0:7. Эрикссон - 1 (бол., Линдхольм, М. Петтерссон), 38:40 - 0:8. Треттенес - 1 (Валькве Ольсен), 51:14 - 1:8. Линдблум - 3 (Нюландер, Ландер), 57:29 - 1:9.

Вратари: Хаукеланн (Холм, 25:54) - Маркстрем.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 17 (7+5+5) - 44 (15+22+7).

Судьи: Гофман, Шукис.

13 мая. Братислава. "Словнафт-Арена". 8850 зрителей.

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