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Швеция выигрывает у Швейцарии со счетом 4:0 после двух периодов на чемпионате мира

21:40
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Завершился второй период в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Швейцарии и Швеции. Шведы ведут со счетом 4:0.

Дубль в составе шведской команды сделал Йеспер Фреден. Также отличились Адриан Кемпе и Виктор Олофссон.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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