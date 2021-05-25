Швеция выигрывает у Швейцарии со счетом 4:0 после двух периодов на чемпионате мира
21:40
Завершился второй период в матче группового этапа чемпионата мира между сборными Швейцарии и Швеции. Шведы ведут со счетом 4:0.
Дубль в составе шведской команды сделал Йеспер Фреден. Также отличились Адриан Кемпе и Виктор Олофссон.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.
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