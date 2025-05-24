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24 мая 2025, 17:42

США победили Швецию и впервые с 1934-го вышли в финал чемпионата мира

Руслан Минаев
Шейн Пинто (слева) и Якоб Маркстрем.
Фото AFP

Сборная США обыграла Швецию в полуфинале чемпионата мира — 6:2. Матч проходил в Стокгольме.

У американцев шайбы забросили Брэди Шей, Каттер Готье, Майкл Эйссимонт, Джексон Лакомб, Конор Гарленд и Шейн Пинто, на счету которого также две результативные передачи. У шведов отметились Вильям Нюландер и Элиас Линдхольм.

Сборная США впервые с 1934 года вышла в финал чемпионата мира. Победа американцев на Олимпиаде-1960 была засчитана как титул чемпиона мира, но тот турнир не был отдельным мировым первенством и проводился в групповом формате без плей-офф.

Американцы за трофей ЧМ-2025 сыграют с победителем матча Швейцария — Дания, Швеция встретится с проигравшей командой в игре за бронзу. Оба матча пройдут 25 мая.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция — США — 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Голы: Шей — 1 (Пинто), 6:52 — 0:1. Готье — 5 (Пинто, Смит), 17:13 — 0:2. Гарлэнд — 5 (Кули, Шей), 31:07 — 0:3. Эйссимонт — 1 (Бенайерс, Лакомб), 37:03 — 0:4. Нюландер — 1 (Андерссон, В. Карлссон), 46:32 — 1:4. Линдхольм — 8 (Веннберг), 47:13 — 2:4. Лакомб — 2 (Назар), 51:09 — 2:5. Пинто — 2 (п.в.), 55:53 — 2:6.

Вратари: Маркстрем (Эрссон, 40:00) — Суэймен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (3+12+14) — 28 (13+7+8).

Судьи: Кэмпбелл, Шрадер.

24 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

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