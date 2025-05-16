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16 мая 2025, 23:32

Швеция благодаря хет-трику Линдхольма обыграла Словению в матче чемпионата мира

Алина Савинова

Сборная Швеции победила Словению в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 4:0.

У шведской команды тремя голами отметился Элиас Линдхольм и еще одну шайбу забросил Маркус Йоханссон.

Швеция набрала 15 очков и обошла Канаду (12) в таблице группы А, однако у канадцев еще один матч в запасе. Словения не выиграла ни одной встречи и идет на последней строчке.

17 мая шведы сыграют против Франции, а словенцы на следующий день встретятся с Австрией.

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Словения — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Голы: Линдхольм — 3 (Баклунд, Густафссон), 25:04 — 1:0. Линдхольм — 4 (Петтерссон, Форсберг), 38:05 — 2:0. Линдхольм — 5 (Бродин, Ларссон), 51:13 — 3:0. Юханссон — 1 (Густафссон, Эдвинссон), 56:08 — 4:0.

Вратари: Маркстрем — Горак.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 60 (16+23+21) — 9 (4+1+4).

Судьи: Макфарлейн, Черриг.

16 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

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