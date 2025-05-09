Хоккей
9 мая, 23:20

Сборная Швеции забросила пять безответных шайб Словакии в матче чемпионата мира

Алина Савинова
9 мая. Сборная Швеции одержала победу над Словакией на ЧМ (5:0).
Фото AFP

Сборная Швеции обыграла команду Словакии в матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 5:0.

Голы в этой встрече забили Микаэль Баклунд, Лео Карлссон, Юнас Бродин, Элиас Линдхольм и Мика Зибанежад.

После первой игры шведы с 3 очками вышли на первое место в турнирной таблице группы А. Словацкие хоккеисты (0) пока идут на последней строчке.

Следующий матч сборная Швеции проведет против Австралии (10 мая), а Словакия сыграет со Словенией (11 мая).

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Словакия — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Голы: Баклунд — 1 (Хейнеман, Линдхольм), 11:17 — 1:0. Л. Карлссон — 1 (Петтерссон, Юханссон), 18:50 — 2:0. Бродин — 1 (Ларссон, Лундестрем), 19:54 — 3:0. Линдхольм — 1 (Густафссон, Баклунд), 38:46 — 4:0. Зибанежад — 1 (Андерссон, Петтерссон), 57:33 — 5:0.

Вратари: Маркстрем — Рибар.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 20 (9+7+4) — 15 (5+9+1).

Судьи: Брандер, Франнсен.

9 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
