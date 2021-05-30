Сборная Швеции со счетом 3:1 выиграла у команды Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Серенсен, Виктор Олофссон и Исак Лундстрем. У проигравших отличился Петер Цегларик (20).

Сборная Швеции набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У словаков осталось 12 очков, они располагаются на третьей позиции.