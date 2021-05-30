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Швеция — Словакия: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею

23:00
30 мая. Рига. Швеция — Словакия — 3:1. Фото iihf.com.
30 мая. Рига. Швеция — Словакия — 3:1. Фото iihf.com.
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Сборная Швеции со счетом 3:1 выиграла у команды Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Серенсен, Виктор Олофссон и Исак Лундстрем. У проигравших отличился Петер Цегларик (20).

Сборная Швеции набрала девять очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице. У словаков осталось 12 очков, они располагаются на третьей позиции.

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