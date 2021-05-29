Швеция попадет в плей-офф только в случае победы над Россией в основное время. И то не факт
После матча Словакия — Дания (2:0) в группе А на чемпионате мира турнирное положение выглядит так:
Словакия, Россия — 12 очков (5 матчей), Швейцария — 9 (5), Чехия — 8 (5), Дания — 8 (6), Швеция — 6 (5), Белоруссия — 4 (5), Великобритания — 4 (6).
Оставшиеся матчи в группе следующие:
30 мая: Белоруссия — Швейцария, Швеция — Словакия;
31 мая: Чехия — Дания, Россия — Швеция;
1 июня: Швейцария — Великобритания, Словакия — Чехия, Россия — Белоруссия.
Положение шведской сборной продолжает ухудшаться: небольшие шансы «Тре Крунур» попасть в плей-офф стали еще меньше. Единственный реальный расклад, при котором скандинавская команда все-таки доберется до четвертьфинала — это победы в основное время и над Россией, и над Словакией. Любая потеря очков закончится для шведов вылетом с турнира.
При этом даже с 12 очками шансы «Тре Крунур» на четвертьфиналы не очень высоки. Существует следующий расклад:
— Россия набирает хотя бы очко в матче с Белоруссией — и обходит Швецию;
— Швейцария набирает хотя бы четыре очка с Белоруссией и Великобританией — и обходит Швецию:
— Чехия побеждает Данию в основное время, а матч со Словакией заканчивает в овертайме — и обе эти сборные также превосходят Швецию. Чехия при равенстве баллов — за счет победы в личной встрече.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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