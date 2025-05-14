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14 мая 2025, 23:25

Швеция разгромила Латвию в матче чемпионата мира

Руслан Минаев
Хоккеисты сборной Швеции празднуют заброшенную шайбу.
Фото Global Look Press

Сборная Швеции разгромила Латвию в групповом турнире чемпионата мира — 6:0. Матч проходил в Стокгольме.

Шайбы забросили Расмус Андерссон, Антон Бенгтссон, Лукас Раймонд, Адам Ларссон, Мика Зибанежад и Элиас Линдхольм.

Швеция одержала четвертую победу подряд и с 12 очками лидирует в группе A. Латвия с 6 очками занимает 4-е место.

16 мая Швеция сыграет со Словенией, Латвия 17 мая встретится с Финляндией.

Чемпионат мира

Группа A

Латвия — Швеция — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Голы: Андерссон — 1 (Линдхольм), 30:15 — 0:1. Бенгтссон — 1 (Веннберг, Бродин), 30:27 — 0:2. Раймонд — 1 (Л. Карлссон, Лундестрем), 40:36 — 0:3. Ларссон — 1 (Фреден, Л. Карлссон), 48:32 — 0:4. Зибанежад — 4 (Веннберг, Бродин), 50:46 — 0:5. Линдхольм — 2 (бол., Фреден, Раймонд), 58:49 — 0:6.

Вратари: Гудлевскис — Эрссон.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 20 (6+8+6) — 27 (8+8+11).

Судьи: Каукокари, Черриг.

14 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

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