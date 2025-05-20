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20 мая 2025, 23:41

Канада обыграла Швецию, Кросби набрал два очка

Руслан Минаев
Сидни Кросби (справа) и Юнас Бродин.
Фото AFP

Сборная Канады победила Швецию в матче группового турнира чемпионата мира — 5:3. Игра проходила в Стокгольме.

У канадцев две голевые передачи сделал Сидни Кросби, 3 (1+2) очка на счету Нэйтана Маккиннона. У шведов шайбы забросили Элиас Линдхольм, Маркус Йоханссон и Расмус Андерссон.

Канада набрала 19 очков и заняла первое место в группе A. Швеция с 18 очками — на второй строчке. В 1/4 финала плей-офф ЧМ также вышли сборные Финляндии и Австрии.

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Канада — 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Голы: Санхейм — 1 (Маккиннон, Конекны), 0:18 — 0:1. Линдхольм — 7 (мен.), 3:47 — 1:1. Форстер — 2 (Сперджен, Кросби), 7:15 — 1:2. О`Райлли — 2 (Конекны, Маккиннон), 13:01 — 1:3. Юханссон — 2 (бол., Форсберг, Раймонд), 23:02 — 2:3. Селебрини — 3 (Кросби, Сперджен), 30:50 — 2:4. Маккиннон — 7, 44:11 — 2:5. Андерссон — 2 (Конекны, Эванс), 56:52 — 3:5.

Вратари: Маркстрем (55:48 — 56:52, 56:58) — Биннингтон.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 28 (11+7+10) — 24 (10+11+3).

Судьи: Каукокари, Шрадер.

20 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

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