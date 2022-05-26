Канада в овертайме победила Швецию в четвертьфинале чемпионата мира, отыгравшись с 0:3

Канада победила Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 4:3 ОТ.

В составе Швеции отличились Карл Клингберг, Вильям Нюландер и Макс Фриберг. У Канады шайбы забросили Райан Грейвс, Пьер-Люк Дюбуа и Мэтью Барзал. Победную шайбу забросил Дрейк Батерсон.

Таким образом, сборная Канады прошла в полуфинал турнира. Ранее в 1/2 финала вышла сборная Чехии, обыгравшая в четвертьфинале Германию.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция — «Канада» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Клингберг — 1 (Ланг, Петерсон), 1:27 — 1:0. Нюландер — 3 (Нордстрем), 7:04 — 2:0. Фриберг — 3 (Густафссон, Экман-Ларссон), 28:23 — 3:0. Грэйвс — 2 (Руа, Комтуа), 41:21 — 3:1. Дюбуа — 7 (бол., Шабо, Козенс), 58:07 — 3:2. Барзал — 1 (Батерсон, Комтуа), 58:37 — 3:3. Батерсон — 3 (бол., Барзал, Дюбуа), 60:43 — 3:4.

Вратари: Ульмарк - Дриджер (57:42 — 58:07, 58:20 — 58:37).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 19 (11+1+7+0) — 42 (9+19+13+1).

Судьи: Рекуцки, Хейккинен.

26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.