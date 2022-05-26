Канада в овертайме победила Швецию в четвертьфинале чемпионата мира, отыгравшись с 0:3
Канада победила Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 4:3 ОТ.
В составе Швеции отличились Карл Клингберг, Вильям Нюландер и Макс Фриберг. У Канады шайбы забросили Райан Грейвс, Пьер-Люк Дюбуа и Мэтью Барзал. Победную шайбу забросил Дрейк Батерсон.
Таким образом, сборная Канады прошла в полуфинал турнира. Ранее в 1/2 финала вышла сборная Чехии, обыгравшая в четвертьфинале Германию.
Хоккей
Чемпионат мира
1/4 финала
Швеция — «Канада» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)
Голы: Клингберг — 1 (Ланг, Петерсон), 1:27 — 1:0. Нюландер — 3 (Нордстрем), 7:04 — 2:0. Фриберг — 3 (Густафссон, Экман-Ларссон), 28:23 — 3:0. Грэйвс — 2 (Руа, Комтуа), 41:21 — 3:1. Дюбуа — 7 (бол., Шабо, Козенс), 58:07 — 3:2. Барзал — 1 (Батерсон, Комтуа), 58:37 — 3:3. Батерсон — 3 (бол., Барзал, Дюбуа), 60:43 — 3:4.
Вратари: Ульмарк - Дриджер (57:42 — 58:07, 58:20 — 58:37).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 19 (11+1+7+0) — 42 (9+19+13+1).
Судьи: Рекуцки, Хейккинен.
26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.