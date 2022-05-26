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Сегодня, 18:55

Канада в овертайме победила Швецию в четвертьфинале чемпионата мира, отыгравшись с 0:3

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Швеция — Канада — 3:2.
Фото AFP

Канада победила Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею — 4:3 ОТ.

В составе Швеции отличились Карл Клингберг, Вильям Нюландер и Макс Фриберг. У Канады шайбы забросили Райан Грейвс, Пьер-Люк Дюбуа и Мэтью Барзал. Победную шайбу забросил Дрейк Батерсон.

Таким образом, сборная Канады прошла в полуфинал турнира. Ранее в 1/2 финала вышла сборная Чехии, обыгравшая в четвертьфинале Германию.

Хоккей

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция — «Канада» — 3:4 ОТ (2:0, 1:0, 0:3, 0:1)

Голы: Клингберг — 1 (Ланг, Петерсон), 1:27 — 1:0. Нюландер — 3 (Нордстрем), 7:04 — 2:0. Фриберг — 3 (Густафссон, Экман-Ларссон), 28:23 — 3:0. Грэйвс — 2 (Руа, Комтуа), 41:21 — 3:1. Дюбуа — 7 (бол., Шабо, Козенс), 58:07 — 3:2. Барзал — 1 (Батерсон, Комтуа), 58:37 — 3:3. Батерсон — 3 (бол., Барзал, Дюбуа), 60:43 — 3:4.

Вратари: Ульмарк - Дриджер (57:42 — 58:07, 58:20 — 58:37).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 19 (11+1+7+0) — 42 (9+19+13+1).

Судьи: Рекуцки, Хейккинен.

26 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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  • Adios Amigos R.

    Да Липкин же ей этот кагор и наливал, надеясь на Фаину благосклонность и любвеобильность. А кто подтвердит мои слова, я уже писал. Езжайте в Антананариву и Манаус и спросите там любого. Плюс весь персонал такого уважаемого заведения, как "Лиса и сыр", что в Дмитрове на Внуковской-5.

    26.05.2022

  • Heretic XX

    Ватан, причем здесь Полтава ?

    26.05.2022

  • Heretic XX

    У него свои мозги есть, Поц ?

    26.05.2022

  • Olegsovasergeev

    Позор вам,шведы,как началось под Полтавой,так и продолжается,и в какой уже раз,и не сосчитать

    26.05.2022

  • Heretic XX

    Венгрия хочет подать новую заявку на проведение ЧМ-2023 - чисто поржать, кто писал венгры молодцы ?

    26.05.2022

  • Maks

    ))

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Пан Макс, вы же знаете, как Кац вас уважает. Но это вы таки либо троллите старого портного, либо просто от души написали полную херню, простите.

    26.05.2022

  • Maks

    Не всегда, но частенько такое делают.

    26.05.2022

  • Maks

    Тоже тогда показали свою бесхребетность)

    26.05.2022

  • Heretic XX

    В тебя пора кончать, бендера !

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Они бьются не за деньги, а за свою Родину и за своего Лидера Канадской Нации.

    26.05.2022

  • Heretic XX

    Думаю даже Ларсик одним глазом зырит !

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Слова Фаи пдтверждает раввин Липкин. А кто подтвердит ваши слова?

    26.05.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Я думаю, что внедрах редакции писаки рожают статью о том, что это всё не так, без нас всё не так и вообще хоккей нам не интересен..:smiley::smiley::smiley:

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Век статуи свободы не видать!

    26.05.2022

  • Maks

    А Канада выиграла, ведь они к этому приложили свои усилия)

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Вы таки врете как Коростелев.

    26.05.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    В этом матче канадцы показали настоящий чемпионский характер....браво!!!

    26.05.2022

  • Комсомолец 70-х

    Как им это удаётся без громких лозунгов?

    26.05.2022

  • Maks

    Опять проявилась болезнь Швеции - отсутствие характера у игроков команды. Поэтому, такой итоговый результат, их просто морально сломили в конце матча.

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Напраслина это! Я вообще в это время был в командировке в Антананариву и Манаусе, где закупал оптом ножки лемуров и крылышки колибри по заказу одного знакомого повара с Внуковской-5. Что подтвердит каждый местный продавец этих деликатесов. А Фая ваша наверняка опять напринималась с утра халявного кагора в местной синагоге, вот ей мерещилось всякое... Грустно как за неё, так и за поверивших ей.

    26.05.2022

  • Slim Tallers

    Как так ?! Пропагандоны же нам объяснили,что Канада развалилась после поражения от Дании.

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    А Фая рассказывала в Синагоге, что вы орали на всю Прорезную и грозились натянуть Острянскому нос на уши. И не смогли это сделать только потому, что Семен умер от сердечного приступа. Так что знаете, пан Амигос, не надо тут говорить за понимание.

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Как что? Любезно поблагодарил многоуважаемого Семёна Лейбовича за тонкое понимание моды в его 97 и заплатил ещё 10 шекелей сверх обговариваемой суммы.

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Я еще раз напомню: сборная СССР слила Канаде в финале КК-87, выигрывая 3:0 и 4:2. Пластилиновая ли это была команда?

    26.05.2022

  • hlumov

    В СЭ работают самые хилые журналисты и самый хилый отдел хоккея. Развалились на глазах. А Зислису так просто скучно... стыд и позор... Отличный чемп! Cмотрим дальше...

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Вот когда Семен Острянский пришил вам бруки к капюшону, вы что говорили?

    26.05.2022

  • Упёртый русский

    Не Канада выиграла, а Швеция проиграла... Быть настолько бесхарактерными - это тяжёлый случай. Что скажут болельщики в Швеции про этих пареньков?

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Фима поставил 20000 на победу Швеции. Сейчас его увезли в реанимацию, но когда откачают, он все выскажет Коростелеву.

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Как говоривал кто-то из великих (не помню точно, но вроде это был Олег Иванович Романцев) - "Возлюби ближнего своего". Так что предлагаю Кацу забыть это небольшое недоразумение и возлюбить Коростелёва. И это будет примером для многих!

    26.05.2022

  • СВ90

    блин как так можно было расслабится ведя 3-0 в конечном счете продуть(( бл оч нежелательно если канада снова выиграет чм, оч этого бы не хотелось :(

    26.05.2022

  • Спринт

    Суомцы дома титул никому не отдадут.

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Зря вы так. Сборная СССР на КК-87 с 0:3 слила в решающем матче.

    26.05.2022

  • valekka

    Надо же," развалившаяся" Канада переехала шведов.Видно шведы под обвал попали.Что суперзнатоки от СЭ завтра выдадут?

    26.05.2022

  • ezhic8

    Сказочные плюши

    26.05.2022

  • МаратХ

    Прочитай Коростелева и сделай наоборот

    26.05.2022

  • Упёртый русский

    Шведы - пластилиновые, бесхарактерные? (по Еронке). Ты, я вижу, согласился с этим, наконец?

    26.05.2022

  • МаратХ

    День камбеков- Сент Луис утром, вечером сборная Канады. Ждем статью про некубковых шведов

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Курица - не птица, журналист - не человек. Это не ошибка, нет. Это сознательное введение читателей в заблуждение.

    26.05.2022

  • ГУГO ОБЕРШТEЙН

    Ах-ре-неть............. У кэнаков, похоже, что у коренных, что с англо=франко=латино=евро корнями ГЕН в крови один и тот же::: МАТЧ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ только С ФИНАЛЬНОЙ СИРЕНОЙ!!! Меня тока один вопрос интересует. КАК??? журно трам-пам-пам ЭТОЙ газетёнки оправдают свои "тезисы", что Швериги раскатают ""разболтанную канадскую оборону""??

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    Дословная цитата: "Скандинавы разнесут хилую оборону действующих чемпионов мира". Кушайте, Коростелев. Не подавитесь.

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Кац злопамятный, а это грех. Ну ошибся человек, с кем не бывает? Что его за это, с говном теперь смешивать сразу? Надо дать шанс на полуфиналы и финал человеку, имхо.

    26.05.2022

  • fifa_guru

    Я уже приготовился Барзала обвинять в пустострельстве

    26.05.2022

  • Alex Neuman

    Они уже в нато, зачем им хоккей.

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Как говорил Виктор Степанович Черномырдин: "Не было такого никогда, и вот опять".

    26.05.2022

  • Олег Воробьёв

    Такой камбэк,конечно,достоин уважения.И даже восхищения!

    26.05.2022

  • Йоганн фон Кац

    СЭ мгновенно убрал статью мега-прогнозиста Коростелева, в которой обещалось, что Германия победит чехов, а Швеция легко уничтожит хилую Канаду. Коростелев, как вам понравилась хилая Канада?

    26.05.2022

  • allerc

    Вот тебе, бабушка, и канадцы.

    26.05.2022

  • Aleksandr Aleksandr

    "Отдел хоккея" (совсем недавно): "Канада разваливается... и бла-бла-бла". А что сейчас?

    26.05.2022

  • Спринт

    Отличный матч посмотрел! Кленовые, как всегда, сильны не сломимым командным духом! Мишаня силсиЗ высунься из-за дверцы отдела хоккея якобы спортивного "С-Э". Никакие днищенско-разобранные кленовые уже в полуфинале якобы "убогого" чемпионата Мира. P.S. - Шведы, конечно, мастаки отдавать якобы уже выигранные матчи. Скандинавские болельщики уже налили крепчайший эль за победу, а пить пришлось за упокой.

    26.05.2022

  • Heretic XX

    Недочемпионат ! Кстати здесь секс угадал, а с немцами лохонулся...

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Не было. Первым будешь.

    26.05.2022

  • Марина

    А ещё в течение нескольких дней на страницах СЭ висела статья о том, что сборная Канады развалилась. Как и в прошлом году они всем покажут, кто чемпионы.

    26.05.2022

  • mayorsgb

    И нужно

    26.05.2022

  • vik61

    Канада,есть Канада, чего-чего,а характера им не занимать, не удивлюсь, если опять выиграют ЧМ...!

    26.05.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    :smiley::smiley::smiley:....:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    26.05.2022

  • Heretic XX

    Canada !

    26.05.2022

  • fifa_guru

    Про то что шведы как обычно сдулись к концу матча было уже?

    26.05.2022

  • Dimario

    Это канада, детка. В очередной раз они в предварительном раунде отдыхают, играя спустя рукава. А потом выходят в финал

    26.05.2022

  • Гизмо

    Кто там писал про мертвую Канаду?! Они играют тогда когда им это важно!

    26.05.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Вот за это и люблю их....до последних секунд, до последего броска, до последней капли пота......БРАВО КАНАДА!!!!!!

    26.05.2022

  • Хрю-хрю!

    Вот поэтому Канада чаще всех чемпион.

    26.05.2022

  • KadulyK

    Шведы лошары

    26.05.2022

  • Михаил Пронькин

    Шведов похоронили их лидеры, Далин и Нюландер. Барзал и Батерсон в конце исправились, весь матч были никакими.

    26.05.2022

  • mayorsgb

    Кажется отдел хоккея в СЭ разваливается на глазах))

    26.05.2022

  • Сборная СССР

    Классика. Шведы как всегда слили выигрышный матч.

    26.05.2022

  • Мольер

    какие же лохопеды, госпидя. на последния 5 минут третьего ну можно ведь собраться то. ндя. любительский стиль прям какой то.

    26.05.2022

  • mayorsgb

    Шведы редкостные балбесы. В который раз на те же грабли. А Канада начинает играть в полную силу только в плей-офф

    26.05.2022

  • Михаил Пронькин

    Красавцы! Как я и обещал вчера.

    26.05.2022

  • Adios Amigos R.

    Плюшевые шведы в своём репертуаре:%)))

    26.05.2022

  • SPRAVEDLIVYI

    Браво, Канада!!!!!.......Канада разваливается на глазах, пели газетные пройдохи и были посрамлены.....:smiley::smiley::smiley:

    26.05.2022

  • greyk

    Канадцы - красавчики! Характер! А Далин,по-моему, спецом заработал 2 минуты себе.

    26.05.2022

  • Женек10

    Шведы в очередной раз показали свою бесхребетность)) с 3-0 слить это позорище, канадцам респект за характер

    26.05.2022

  • НХЛ-СИЛА

    А я не понял, СЭ же писал, что Канада разваливается на глазах.

    26.05.2022

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