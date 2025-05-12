Хоккей
12 мая, 23:44

Швеция победила Финляндию на чемпионате мира

Руслан Минаев
Лео Карлссон.
Фото AFP

Сборная Швеции обыграла Финляндию в групповом турнире чемпионата мира — 2:1. Матч проходил в Стокгольме.

У шведов шайбы забросили Лео Карлссон и Йонас Бродин, две голевые передачи сделал Лукас Раймонд. У финнов гол забил Харри Песонен.

Швеция одержала третью победу в трех матчах группы A — 9 очков и первой место в таблице. Финляндия потерпела первое поражение после трех игр — 5 очков и 3-я строчка.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Швеция — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Г. Карлссон — 1 (бол., Густафссон, Раймонд), 4:45 — 0:1. Бродин — 3 (Раймонд), 27:23 — 0:2. Песонен — 1 (Лехтонен, Бьорнинен), 53:04 — 1:2.

Вратари: Сарос — Маркстрем.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 18 (2+7+9) — 41 (16+17+8).

Судьи: Макфарлейн, Шрадер.

12 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
