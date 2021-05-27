Чехия отыгралась с 0:2 и победила Швецию на чемпионате мира

Сборная Чехии в матче чемпионата мира победила Швецию — 4:2. После первого периода чехи проигрывали 0:2, но в третьем забросили 3 шайбы за 8 минут и еще одну в пустые ворота.

Благодаря этой победе Чехия (5 очков) ушла с последнего места в группе А, на последнюю строчку опустилась Швеция (3 очка) с разницей шайб «+3».

Чемпионат мира. Группа A

Швеция — Чехия — 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Голы: Вингерли — 1 (Фриберг), 12:08 — 1:0. Ракелль — 1 (бол., А. Кемпе, Нюгрен), 15:02 — 2:0. Врана — 2 (бол., Странски), 41:10 — 2:1. Коварж — 2 (бол., Секач, Кубалик), 44:53 — 2:2. Клок — 1 (Коварж), 48:17 — 2:3. Флек — 2 (п.в., Кубалик), 58:26 — 2:4.

Вратари: Рейдеборн (56:56 — 58:26, 58:40) — Грубец.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 29 (9+9+11) — 24 (5+9+10).

Судьи: Гофман, Ромасько.

27 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.