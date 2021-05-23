Белоруссия с минимальным счетом победила Швецию на ЧМ

Сборная Белоруссии одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Белорусы взяли верх с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающей шайбы стал нападающий Герман Нестеров, который отличился в начале третьего периода.

В этой игре белорусы потеряли защитника Евгения Лисовца. В первом периоде он неудачно столкнулся с соперником и оказался на льду. Игра была остановлена на несколько минут. Хоккеиста увезли со льда на носилках, но он был в сознании.

Белоруссия одержала первую победу на ЧМ-2021. А вот шведы проиграли второй матч подряд.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Швеция — Белоруссия — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Нестеров — 1 (Стефанович, Лопачук), 40:33 — 0:1.

Вратари: Рейдеборн (57:34) — Тэйлор.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (11+10+11) — 22 (4+11+7).

Судьи: Викман, Хейккинен.

23 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.