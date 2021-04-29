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Штаб сборной России вызвал в расположение команды игроков ЦСКА

12:44
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В расположение сборной России по хоккею вызваны игроки московского ЦСКА, сообщает пресс-служба команды в Twitter.

К сборной России присоединяться Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев и Павел Карнаухов.

Нападающие присоединяться к команде 3 мая, где пройдут специализированные тесты ФМБА.

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