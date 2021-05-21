Шарангович будет капитаном сборной Белоруссии на ЧМ-2021

Тренерский штаб сборной Белоруссии определился с тем, кто будет капитаном команды на чемпионате мира в Риге. Им стал форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович, сообщает сайт ФХБ.

Также стали известны его ассистенты — нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт и защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель.

Сборная Белоруссии стартует на турнире 21 мая матчем с командой Словакии.