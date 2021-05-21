Шарангович будет капитаном сборной Белоруссии на ЧМ-2021
17:54
Тренерский штаб сборной Белоруссии определился с тем, кто будет капитаном команды на чемпионате мира в Риге. Им стал форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович, сообщает сайт ФХБ.
Также стали известны его ассистенты — нападающий «Салавата Юлаева» Джефф Плэтт и защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель.
Сборная Белоруссии стартует на турнире 21 мая матчем с командой Словакии.
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