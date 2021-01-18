Сейм Латвии отверг возможность проведения ЧМ совместно с Белоруссией

Сейм Латвии выпустил заявление, в котором отверг возможность совместного проведения в 2021 году чемпионата мира по хоккею совместно с Белоруссией.

«Латвия отвергает любую возможность устроить хоккейный чемпионат вместе с Белоруссией, так как при нынешних обстоятельствах, когда в Белоруссией проводятся насильственные репрессии, устраивать спортивное мероприятие такого масштаба в Минске является недопустимым», — приводит пресс-служба парламента слова председателя комиссии Рихардса Колса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Международная федерация хоккея находится под давлением в связи с ситуацией вокруг проведения чемпионата мира в Белоруссии.

Чемпионат мира 2021 года запланирован с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии.

Международная федерация хоккея примет итоговое решение по чемпионату мира 2021 года в Белоруссии в ближайшие пять дней.