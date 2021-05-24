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Сергей Костицын отметил игру сборной Белоруссии в обороне против чехов

23:03
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Форвард сборной Белоруссии Сергей Костицын поделился впечатлениями после матча чемпионата мира против сборной Чехии (2:3 ОТ).

«Мы очень хорошо сыграли в защите и забили пару голов, — сказал Костицын в послематчевом флеш-интервью. — Очень хорошо играли и в защите, и в средней зоне. Ничего не дали сделать сопернику, но чуть-чуть упустили в овертайме

У нас много молодых игроков: Шарангович, Протас, Еременко. У сборной Белоруссии может быть очень хорошее будущее.

С каждой игрой мы становимся лучше. После поражения в игре со Словакией мы играем все лучше. На групповом турнире будет семь матчей. Мы забили про первый матч и идем дальше».

Чехи одержали первую победу на турнире и занимают шестое место в группе А, имея в активе два очка. У белорусской команды четыре очка и четвертая позиция.

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