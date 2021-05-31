Сергей Бобровский вышел с карантина
12:51
Голкипер сборной России Сергей Бобровский вышел с карантина, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.
После прохождения трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трех дней их ждет ежедневное тестирование на COVID-19. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.
32-летний российский голкипер прилетел в Латвию 29 мая. Таким образом, Бобровский сможет принять участие уже в первом матче плей-офф при условии, что сборная России сможет выйти из группы.
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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