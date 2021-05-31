Голкипер сборной России Сергей Бобровский вышел с карантина, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

Вратарь Сергей Бобровский вышел с карантина#россиявмоемсердце — Хоккей России (@russiahockey) May 31, 2021

После прохождения трехдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трех дней их ждет ежедневное тестирование на COVID-19. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.

32-летний российский голкипер прилетел в Латвию 29 мая. Таким образом, Бобровский сможет принять участие уже в первом матче плей-офф при условии, что сборная России сможет выйти из группы.